珺瓏灣拖佣1.5億①｜300名業主4年追討回佣不果　控訴香港係咁黑暗

恆大．珺瓏灣（現改名緹岸）早前被爆拖欠地產代理佣金，先後遭三間本地地產代理包括美聯物業、香港置業和中原地產入稟追討。近日《香港01》接獲屯門掃管笏恆大．珺瓏灣（現稱緹岸）業主求助，指買入單位以來已事隔4年，但一直未能收到地產代理所承諾的回佣及回贈。涉及苦主人數超過300人，估計牽涉的佣金高達1.5億元。



業主指，過去數年他已向多方機構追討及尋求協助，包括項目發展商、地產代理商、警方、一手銷售監管局、地產代理監管局等等，但仍求助無門。苦主之一的林先生直言，追討了數年心力俱疲，已經不指望可以將款項追討回來，但希望將事件公佈後可引起公眾警惕。



苦主林先生四年來仍未收到15萬現金回贈

事源2021年時一名美聯地產代理向林先生兜售恆大．珺瓏灣單位，代理當時指完成交易後3至6個月内將回贈15萬元現金，林先生見扣除回贈後單位每呎平了約500元，便同意購買單位。雙方達成協議後簽訂了俗稱「回佣紙」的現金回贈確認書，上方清楚列明買家經美聯買入單位後可獲15萬元回贈，並附有該名地產代理的簽名及美聯董事級主管的簽署批核。

由於簽訂了回佣紙，林先生不疑有他，於2021年3月與發展商簽約以564.8萬元FULL PAY形式買入一伙單位，並於同年7月完成交易、其後11月正式入住。

雙方達成協議後簽訂了俗稱「回佣紙」的現金回贈確認書，上方清楚列明買家經美聯買入單位後可獲15萬元回贈。（受訪者提供）

美聯曾指被發展商拖欠佣金未能回佣、入稟1個月後突達成協議

後來林先生一直未收到回贈，於是分別於2021年12月及2022年3月致電代理查詢，代理指因為「條數太大」，公司亦未收到佣金所以未能回佣，要求林先生繼續等待。值得留意的是，期間美聯物業、香港置業和中原地產曾入稟法院向發展商「福彩發展」追討項目的拖欠佣金，並一度宣佈停止接受項目的銷售委托。

但於入稟一個月後，美聯突然宣佈獲委任為項目的獨家銷售代理，當時美聯物業住宅部行政總裁布少明於記者會上稱，集團已與恒大相關方面達成商業協議，所以無需擔心佣金發放情況。

↓↓恆大．珺瓏灣拖佣案時序表↓↓

美聯早前突然宣佈獲委任為項目的獨家銷售代理，當時美聯物業住宅部行政總裁布少明於記者會上稱，集團已與恒大相關方面達成商業協議，所以無需擔心佣金發放情況。

發展商反指已支付4000萬佣金予美聯

林先生原以為美聯與發展商達成協議後事件可完滿解決，但再過半年後仍沒有任何進展。林先生開始質疑事態的發展，但美聯一直堅稱因未收齊全數佣金，所以未能支付回贈。

林先生其後亦透過議員聯絡發展商「福彩發展」負責人，當時負責人聲稱已向美聯支付約4,000萬元佣金，香港置業方面更是「找晒數」。加上基於美聯持續為項目提供銷售服務，林先生懷疑代理行已經收到佣金，但刻意不履行之前的回贈承諾。

美聯物業。（吳詠瑩攝）

報警不受理、多方機構求助無門

多次與美聯溝通未果後，林先生決定聯同眾苦主到警署報案，但警方指個案為商業糾紛，不屬於刑事案件因此不會受理。除警方外，他們尋求其他機構協助，包括海關、消費者委員會、銷監局、地監局等等，但所有口頭或書面回覆皆指部門不受理是次個案，建議林先生徵詢法律意見。

咨詢後律師竟指由於雙方財力不等，不建議他們提出控告，更直言：「同大財團打（官司）幾多錢都唔夠打......如果輸左仲要比埋對方個份（訴訟費），呢個會係天文數字。」眾苦主們不敢冒險，唯有放棄訴諸法律的念頭。

苦主逾300人、拖欠佣金涉1.5億

林先生指，苦主們按照負責的代理行分別成立了不同的WHATSAPP群組，當中美聯及香港置業的群組成員逾200人，包括他本人在内，拖欠的佣金超過4,000萬元。若連同中原地產等群組，牽涉的苦主超過300人，涉及款項高達1.5億元。

事實上，中原集團創辦人施永青在10月底出席活動時也曾透露，中原會就恒大．珺瓏灣（現稱緹岸）拖欠佣金1.13億元，向發展商採取法律行動。

早前第三度報案遭拒絕

苦主林先生4年間為此事奔走四方，身心俱疲，他坦言已經有很多業主放棄追討，只有他仍在掙扎。林先生激動地形容整宗糾紛根本是一宗「串謀行騙」，沒想過原來如此大型的地產代理行都會欺詐小市民。他不理解為什麽事件牽連甚廣，涉及金額如此高昂，但政府各部門仍對他們不聞不問。

林先生透露，他於今年7月曾聯同十多位受害者到灣仔警察總部第三度報案，本想著總部的處理手法應該較地區分局更認真，希望總部受理個案；但總部連他們準備的文件「睇都無睇過」便拒絕處理。

林先生無奈直言：「政府日日話香港係乜乜之都...原來係咁黑暗。」

決定蝕讓100萬放盤、1年間接獲「零」查詢

事件已經擾攘4年，林先生直言不指望可以將款項追討回來，只希望將他們的經歷公諸於世，讓公眾得到警惕，尤其是近期市場有許多樓盤正在推售，提醒市民買樓前要三思而行。

林先生更透露，現在市道極差，他們於去年有意將單位放盤並叫價460萬元，足足較買入價蝕讓100萬元近2成，但直至今日連一個查詢的電話都沒有收到。