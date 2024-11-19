珺瓏灣拖佣1.5億④｜施永青：中原被拖逾億佣金　擬查封貨尾再變賣

恆大．珺瓏灣（現改名緹岸）早前被爆拖欠地產代理佣金，先後遭三間本地地產代理包括美聯物業、香港置業和中原地產入稟追討。近日《香港01》接獲屯門掃管笏恆大．珺瓏灣（現稱緹岸）業主求助，指買入單位以來已事隔4年，但一直未能收到地產代理所承諾的回佣及回贈。涉及苦主人數超過300人，估計牽涉的佣金高達1.5億元。



業主指，過去數年他已向多方機構追討及尋求協助，包括項目發展商、地產代理商、警方、一手銷售監管局、地產代理監管局等等，但仍求助無門。苦主之一的林先生直言，追討了數年心力俱疲，已經不指望可以將款項追討回來，但希望將事件公佈後可引起公眾警惕。



對於上述屋苑發展商未發放佣金予地產代理，導致小業主未能獲取回佣，中原集團主席施永青回覆《香港01》表示，中原也被恆大．珺瓏灣（現改名緹岸）的賣方拖欠逾1億元佣金，目前正循法律途徑控告相關公司討回佣金，又透露正申請快期希望盡快處理事件。

他又透露，該樓盤早前的賣方公司曾經轉手，新接手屋苑（業權及銷售）的人士理應承擔過去的債務。

中原集團主席施永青表示，中原也被恆大．珺瓏灣（現改名緹岸）的賣方拖欠逾1億元佣金，目前正循法律途徑控告相關公司討回佣金。

「冤有頭，債有主」應追討發展商

施永青表示，在地產代理同行中，中原是被拖欠佣金的代理行，涉及逾億元。他又指，集團有與小業主溝通，不過公司都收唔到佣金「都好難自己拎出嚟先」。他又表示，協議也寫明收到佣金才會拆佣、回佣，即有佣金收到才會進行拆佣。部份小業主自行追討、也有透過議員追討，但是「冤有頭，債有主」，應該要去追討發展商。

有意查封屋苑貨尾再變賣 以抵銷佣金及進行回佣

施永青又透露，中原計劃進一步作出追討，有意查封物業，即目前賣方餘下的恆大．珺瓏灣（現改名緹岸）貨尾單位，又指該批單位主要尚餘大單位，希望查封沒收後可賣出單位，估計足夠填回相關佣金數字，以及進行回佣。不過他表示，到時也要視乎各債權主排位，如果不是排第一，要看看那位債權主有優先權。

中原集團主席施永青表示，協議寫明收到佣金才會拆佣、回佣，直言「冤有頭，債有主」，應該要去追討發展商。

↓↓恆大．珺瓏灣拖佣案時序表↓↓

恆大．珺瓏灣部份單位外望景觀。

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