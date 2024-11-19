珺瓏灣拖佣1.5億③｜發展商洗白谷銷量　新買家有回佣收　舊人懶理

恆大．珺瓏灣（現改名緹岸）早前被爆拖欠地產代理佣金，先後遭三間本地地產代理商包括美聯物業、香港置業和中原地產入稟追討。近日《香港01》接獲恆大．珺瓏灣（現名緹岸）業主求助，指買入單位以來已事隔4年，但一直未能收到地產代理所承諾的回佣及回贈。涉及苦主人數超過300人，估計牽涉的佣金高達1.5億元。



而令苦主們感到格外無奈的是，發展商在拖佣風波一事後，因擔心影響項目銷情，更改了回佣發放的做法。苦主之一的林先生向《香港01》表示，最新發放佣金的做法，是將佣金存放至律師樓，而並非透過地產代理行經手，以確保新買家可以收到回佣。但是，樓盤一眾最早期買入單位的業主，包括他本人在內，被拖欠的佣金則至今仍未獲處理。



過往購買新樓的獲取回佣程序，是由發展商先發放佣金給地產代理行，然後地產代理再從當中分拆出部份數額回佣予業主。有業主懷疑這個做法亦導致了美聯在「計完數」後發現沒有利潤，所以現時刻意剋扣原先承諾給予他們業主的回佣。

佣金存至律師樓、無需再經手地產代理

而在拖佣風波過後，發展商採用新手法，先將佣金改為存至律師樓，當新買家購買單位並完成交易後，律師樓便會直接將回贈發放給業主，無需再經手地產代理；從而亦減低了代理「出蠱惑」的風險。

恆大．珺瓏灣（現改名緹岸）近期改變發放回佣的做法，改由律師樓直接回佣，不經地產代理，因此個別新買家成獲取回佣。

新買家近期入市、成功取回20萬回贈

林先生亦透露，他認識一位新買家於今年4月買入珺瓏灣一伙2A座的兩房單位，實用面積456平方呎，成交價約454萬元。新買家的代理曾強調現時做法不同，發展商已將回贈支票（回佣）放在律師樓，所以只要完成交易就一定可以收到。最終新買家亦「得償所願」成功取回20多萬元的回贈（回佣）。

林先生對此感到格外無奈，只因他們一眾最早期買入單位的業主被拖欠佣金，追討了數年仍未獲得妥善處理，但新買家卻成功收到回佣。明明大家同樣都是用「真金白銀」買，卻有如此的差別待遇。

↓↓恆大．珺瓏灣拖佣案時序表↓↓