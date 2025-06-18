地建會龍漢標倡擱置「明日大嶼」 　否則恐令財團保守競投北都地

今年2月份的《財政預算案》政府表明需加速北部都會區建設，不過當時未有提及本港另一重大發展「明日大嶼」交椅洲人工島，令市場擔憂「明日大嶼」進度。立法會地產及建造界議員、香港地產建設商會秘書長龍漢標接受《香港01》訪問表示，以目前香港的財政狀況，認為不能夠同步發展北部都會區及「明日大嶼」，要求政府對「明日大嶼」作出一個了斷，落實政策聲明擱置計劃，否則將影響財團對北都的熱誠，恐令財團競投北都地皮時會採取保守態度。



明日大嶼如烏雲、發展商「睇唔透」 影響競投北都熱誠

對於上述擱置「明日大嶼」的要求，龍漢標解釋箇中理由，指北部都會區的發展需要私人參與， 而私人參與的發展商通常都會評估整個香港大環境，例如土地供應、房屋需求、息口走勢、工人建築成本等一籃子因素。不過「明日大嶼」目前就像一片烏雲，令一眾發展商或財團「睇唔透」，坦言將會影響財團對北都的熱誠，恐令財團競投北都地皮時會採取保守態度。

龍漢標又進一步指，過去政府不會賤賣土地，惟過去兩至三年賣地收入不理想，政府也出現財政赤字。而在北都競投者角度來看，搞不清「明日大嶼」供應量、時間表，會影響發展投資北都的取態。

明日大嶼「洗濕個頭」 擱置是最好做法

問及過去政府已投入不少資源及資金研究「明日大嶼」計劃，龍漢標則表示，目前的確是「洗濕個頭」，但目前最好的做法「盡快吹返乾」，過往所付出的顧問費、研究費用等，對於強行落實「明日大嶼」來說只屬九毛一牛，直言擱置「明日大嶼」是最好做法。

明日大嶼功能已經不存在

他直指，「北部都會區有咁大地方，地理上來說符合國家政策、大灣區融合，是CBD（核心商業區）的理想地，CBD應該放在北都，而非明日大嶼，明日大嶼最初公佈時所賦予的功能，今日來說已經不存在。」

「不是因為樓價今日跌咗就不支持」

數年前政府推動「明日大嶼」時，部份發展商曾表明支持計劃，不過香港整體樓價水平已經由高位回落接近3成，樓價大挫是否為地產界要求擱置「明日大嶼」的主要原因？

龍漢標則不太認同，他表示過去大部份發展商亦並非一面倒支持計劃，「當時冇話支持，亦冇話反對」，又指當時政府是有能力及財力去發展，不過目前多了一個北都作為選擇，又重申政府財政狀況已經出現變化，根本上政府沒有財力去做「明日大嶼」。因此他表示「不是因為樓價今日跌咗就不支持」。

陳茂波6月初指明日大嶼研究會持續

不過6月初財政司司長陳茂波在立法會財經事務委員會上已就此作出回應，表示現時政府全力做好北都，「明日大嶼」已進行的研究會持續，又強調政府造地不會因市場短暫波動停止，會持續去做，但土地不急於推出市場。

甯漢豪年初指「不需要現時就定一個日子」

至於發展局局長甯漢豪在今年初就「明日大嶼」交椅洲人工島項目，表示「不需要現時就定一個日子」。不過翻查資料，政府的時間表一再推遲，由原定2025年年底展開人工島填海工程，變成「或會稍為推遲」，其後再變成「今屆內填海」，即本屆政府2027年6月30日結束前。

北都區發展基建先行至關重要

至於北部都會區發展方向，龍漢標認為北都區發展基建先行至關重要，若基建項目不能如期完成，或比市民遷入、商業機構進駐的時間更早竣工，這將會影響到發展區內各項主體工程項目的進度，亦會影響市民遷入日期、商業機構落戶的計劃，拖慢整體北都區的進展步伐。

倡專案監督辦公室統籌北都

因此他建議，政府設立「單一窗口」，即一個專案監督辦公室，統籌各項政府審批、行政工作、協調各政府部門和各項工程進度，設立時限、分階段通報機制，這機制既可加快審批速度，又可減輕政府與發展商雙方的行政與財政壓力。

地產及建造界議員、香港地產建設商會秘書長龍漢標。（蔡偉南攝）

而如何為北部都會區招商引才？龍漢標則指可以創立北都招商辦公室，目的不只招攬企業來港，更重要是招攬人才來港，甚至讓非本地人才帶同其家屬一同來港居住。

他續指，港深兩地融合往來的科技人員，在過關便捷以外，更會涉及居留、稅務、醫療，以至家屬子女陪同等生活方面的需要。因此，北部都會要做到真正便利兩地人流，吸引專才到北都生活工作，政府需要在更廣闊的政策層面，如稅務、醫療，以至他們子女家屬過境、教育等的政策作出配合，才能達至更全面的人才互通，為北都科技企業提供人才資產。