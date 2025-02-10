地建界龍漢標公布今年工作計劃　擔當橋樑角色反映北都意見

地產及建造界議員龍漢標回顧2024年議會內外工作，同時列明2025年的工作計劃，當中涵蓋北部都會區、保障香港穩定營商環境，以及優化審批程序等。



繼續擔當橋樑角色 向政府反映北都意見

龍漢標表示，北部都會區是香港未來經濟發展的引擎，是開發新技術和新商機的地方。作為地產及建造界的代表，將繼續擔當橋樑角色，促進業界與政府通力合作，同時收集意見向政府反映以發揮積極作用。

地產及建造界議員龍漢標。

想方設法保護香港營商環境

至於在保障香港穩定營商環境方面，龍漢標表示由於受地緣政治及疲弱消費信心影響，經濟展望欠佳和巿場價格調整，銀行業的融資態度變得保守，令商界尋求融資和再融資服務變得困難。

未來將會繼續與業界和政府合作，想方設法保護香港的營商環境，保住現金流，降低融資成本，保持香港的競爭力，以待經濟全面恢復。

北部都會區。

倡舊契項目不應排除JSC聯合作業備考

優化審批程序方面，龍漢標表示建議政府應引入「白色規劃」及精簡土地契約讓規劃更靈活、亦需取消或至少進行微調地庫停車場規定、舊契項目不應排除在發展局土地及建設諮詢委員會專責檢討審批程序的小組委員會（JSC）督導下制定的各份聯合作業備考等。