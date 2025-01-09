明日大嶼成明日黃花？甯漢豪轉口風　由今屆內填海變不需要定日子

政府正全力發展北部都會區，外界關注政府財赤下，是否仍堅持推行「明日大嶼」的交椅洲人工島項目。政府的時間表一再推遲，由原定2025年年底展開人工島填海工程，變成「或會稍為推遲」，其後再變成「今屆內填海」，即本屆政府2027年6月30日結束前，發展局局長甯漢豪周二（7日）說法改成「不需要現時就定一個日子」。她表示會做好準備工夫，政府就可以主導，再看看當時的經濟環境和財政狀況，「看看何時和如何推展這個項目。」



交椅洲人工島工程何時真的開展，我覺得我們不需要現時就定一個日子。 發展局局長甯漢豪

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最初計劃2025年底展開人工島填海工程 甯漢豪否認擱置

交椅洲人工島填海工程原定2025年年底展開，財政司司長陳茂波於去年年初表示，考慮到財政負擔，填海工程或會稍為推遲。甯漢豪去年10月19日在施政報告公布的記者會表示，司長只是提出人工島的項目的步速會有調整，希望做好現金流控制。

甯漢豪當時強調「不是擱置」項目，需用較多時間處理環評，今屆任期內開展填海，「反映做緊，只係步速放慢，不存在幾個月之間轉變立場」。

不過甯漢豪周二在公布本季賣地計劃記者會時，被問到人工島填海會否不止放慢，而可能要先暫停，她起初並沒有回答。她在記會尾聲，主動再回應。

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甯漢豪稱做好準備工夫 再看經濟財政狀況決定何時和如何推展

甯漢豪表示，最近已將填海的環評報告提交環保署，啓動法定程序，「其實繼續做好各樣研究和準備工夫和何時正式開始進行工程是兩個不同的考慮」，她指環評報告都有強調政府何時開展交椅洲填海工程，都會看接下來各個研究的進度，以及政府整體各個工程項目的優次排序。

她指財政司司長陳茂波亦有提到，的確北部都會區比較優先，「但交椅洲人工島工程何時真的開展，我覺得我們不需要現時就定一個日子，最重要是現時做好我們應該做的準備工夫」。她表示，當準備工夫做好，政府就可以主導，再看看當時的經濟環境和財政狀況，「看看何時和如何推展這個項目。」