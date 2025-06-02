明日大嶼會否擱置？　陳茂波：造地不會停止　現時集中發展北都

今年《財政預算案》提出加快建設北部都會區，至於「明日大嶼」交椅洲人工島填海工作則無被提及，僅繼續推行已撥款的技術研究。財政司司長陳茂波今日（2日）在立法會財經事務委員會上，被問到會否正式宣布擱置「明日大嶼」計劃。他表示現時政府全力做好北都，「明日大嶼」已進行的研究會持續。他又強調，政府造地不會因市場短暫波動停止，會持續去做，但土地不急於推出市場。



地產及建造界立法會議員龍漢標（廖雁雄攝）

陳茂波強調會續推「明日大嶼」技術研究

中央對本港發展北部都會區高度重視，行政長官李家超上周四出席立法會互動交流會時亦表示，特區政府過去兩年多已經加快步伐推動北都發展，但他仍感到心急如焚。相較之下，同樣在上屆政府任內提出的「明日大嶼」，當局現時已少有提及。

地產及建造界立法會議員龍漢標今日在會上指，「明日大嶼」計劃會令市場產生「供應過量」預期，詢問政府會否宣布擱置。陳茂波回應，會繼續完成就「明日大嶼」展開的技術研究，內容包括將來推展項目時遇到的水流考慮及挑戰。惟他強調，當局現時集中發展北都，以推動土地供應和創造容量。

保險界立法會議員陳健波（鄭子峰攝）

陳茂波指造地不因市場波動停止

香港多年來靠填海以增加土地供應，推動城市發展。議員在會上亦關心土地供應的進度，其中保險界立法會議員陳健波坦言，政府不能「一路賣地，後來又無供應」。

6月2日，立法會財經事務委員會，財政司司長陳茂波在會上表示，造地工作不會因市場短暫波動而停止。（香港01）

陳茂波指，造地工作不會因市場短暫波動而停止，因為十多年前曾因市場不景暫停造地，導致後遺症，「當市場旺返，想有土地供應時就嚟唔切」。

（若因市場不景暫停造地），當市場旺返，想有土地供應時就嚟唔切。 財政司司長陳茂波

不過他又稱，需靈活把握造地的力度和速度，造地後亦不急於馬上推出市場，可暫作土地儲備，隨市場需要推出。他又稱土地供應問題應從整體關注，除政府賣地外，還有鐵路發展沿線住宅、私人發展商手上供應更改土地條款的發展、市區重建項目。

陳茂波說，目前一手私人住宅單位潛在供應約10.5萬個，水平相對高，但正逐漸回落，需令市場有時間逐步消化存貨。