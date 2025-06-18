大圍柏傲莊半年錄28宗蝕讓 同區客920萬買兩房 上手5年輸56萬
撰文：李健民
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沙田區再增蝕讓成交，大圍站上蓋柏傲莊有兩房戶新近以920萬元沽出，上手帳面蝕讓約56萬元，單位5年貶值約5.7%。
低層兩房920萬蝕沽
中原地產高級分行經理邱皓文表示，是次成交為柏傲莊3A座低層C室單位，實用面積452平方呎，屬兩房間隔，原業主曾叫價928萬元，經議價後以920萬元沽出，呎價爲20,354元。據了解，該新買家屬區內上車客，看到該屋苑樓齡新，單位間隔合用決定承接自住。
至於，原業主在2020年以976萬元購入該單位，持貨5年後，是次轉帳面蝕讓56萬元，單位期內貶值約5.7%。
半年錄28宗帳面蝕讓
根據資料顯示，柏傲莊由一月至今，共錄得約28宗帳面蝕讓，當中柏傲莊II 7座高層C室，實用面積約454平方呎、三房間隔單位，於1月14日以980萬元沽出，呎價爲21,586元，帳面蝕讓3%。
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