大圍柏傲莊半年錄28宗蝕讓　同區客920萬買兩房　上手5年輸56萬

沙田區再增蝕讓成交，大圍站上蓋柏傲莊有兩房戶新近以920萬元沽出，上手帳面蝕讓約56萬元，單位5年貶值約5.7%。



低層兩房920萬蝕沽

中原地產高級分行經理邱皓文表示，是次成交為柏傲莊3A座低層C室單位，實用面積452平方呎，屬兩房間隔，原業主曾叫價928萬元，經議價後以920萬元沽出，呎價爲20,354元。據了解，該新買家屬區內上車客，看到該屋苑樓齡新，單位間隔合用決定承接自住。

至於，原業主在2020年以976萬元購入該單位，持貨5年後，是次轉帳面蝕讓56萬元，單位期內貶值約5.7%。

大圍站上蓋柏傲莊。

半年錄28宗帳面蝕讓

根據資料顯示，柏傲莊由一月至今，共錄得約28宗帳面蝕讓，當中柏傲莊II 7座高層C室，實用面積約454平方呎、三房間隔單位，於1月14日以980萬元沽出，呎價爲21,586元，帳面蝕讓3%。