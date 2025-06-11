大圍柏傲莊10日錄9宗撻訂 料殺訂1140萬 發展商預告提價賣貨尾
撰文：黃祐樺
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由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋柏傲莊I、II ，在10日內連錄9宗撻訂個案，眾買家5年前入市，今棄購料共輸近1,140萬元訂金。發展商早前亦透露，大圍柏傲莊I及II期將於短期內提價加推，並以現樓形式發售。
10日內連錄9宗撻訂 眾買家5年前入市
據成交紀錄冊顯示，涉及單位柏傲莊I、II 分布於第2B座、第3B座、6A座，實用面積483至723平方呎，屬兩房至三房間隔，於2020年10月至11月沽出，眾買家採用「建築期付款計劃」、「柏傲莊建築期付款計劃」，以及「420天現金優惠付款計劃」，成交價1,002.9萬至1,546.3萬元。
惟該批單位於5月4日、6日以及9日被列為終止交易，料眾買家已撻訂，並遭發展商各沒收10%訂金，即合共涉1,139.19萬元。
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