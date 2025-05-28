內地生、專才撐起租賃市場　1.25萬租疊茵庭、2.68萬租柏傲莊兩房

租務旺季將至，內地學生及專才率先撐起租務市場。最新屯門疊茵庭有內地學生為避開搶租潮，決定以月租1.25萬元預租屯門疊茵庭兩房。另半新樓大圍柏傲莊亦獲內地專才2.68萬元月租柏傲莊兩房。



內地生為避搶租潮預租屯門樓

美聯物業分行首席高級營業經理梁磊昇表示，是次租務成交為屯門疊茵庭8座低層E室單位，實用面積約376平方呎，屬兩房間隔，單位新近以月租1.25萬元租出，呎租約33.2元。至於，新租家為內地學生，因擔心臨近開學時租盤更短缺，故趁搶租潮出現前預租單位。

據知，業主於2013年4月以約248.8萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約6厘。

屯門疊茵庭。

柏傲莊兩房月租2.68萬 內地專才承租

另外，半新樓租務亦有價有市，中原地產分行首席分區營業經理陳韻兒表示，大圍柏傲莊二期6A座高層E室，一伙實用面積488平方呎的兩房單位，新近以2.68萬元租出，呎租約54.9元。

至於，新租客為內地專才，因見屋苑環境舒適，單位高層開揚，租金合理，即決定租入單位自住。據知，業主則於2020年以1,093萬元買入，以是次租金計，料有約3厘租金回報。