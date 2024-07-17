兩日3宗內地客租沙田樓　兩女生租翠華花園　一炮過繳年租14萬

住宅租賃市場暢旺，沙田兩日錄至少三宗內地客租樓個案。 當中，有兩內地女生一炮過繳年租逾14萬租沙田翠華花園兩房，更有內地高才為方便小朋友上學，以每月2.7萬租用火炭御龍山三房。



內地研究生1.68萬元租兩房

中原地產分行高級分行經理姚枝榮表示，是次租賃成交為火炭銀禧花園最新錄1座低層D室，實用面積506平方呎，屬兩房間隔，議價後獲內地研究生以1.68萬元承租，呎租約33.2元。

至於，該名內地研究生，因為方便上學且價錢合理，決定承租單位。據知，業主於2023年以628萬元購入，是次租金回報約3.2厘。

沙田銀禧花園。

兩內地女生一炮過繳年租逾14萬 租沙田翠華花園兩房

另外，內地租客承租個案為沙田翠華花園A座高層08室，實用面積215平方呎，屬兩房，單位最初以1.2萬元放租，最終以1.18萬元租出，呎租約54.9元。

至於，今次新買家為兩名內地女學生，為方便上學，因見單位價錢合理，先一炮過繳年租逾14萬元，據了解，業主於2022年以358萬元購入單位，是次租金回報約4厘。

沙田翠華花園。

內地高才為方便小朋友上學 2.7萬租御龍山三房

至於，第三宗內地租客承租個案為火炭御龍山10座低層C室，中原地產分行分區營業經理吳嘉權表示，單位屬三房連套房間隔，新近亦以2.7萬元租出，實用平均呎租約34.8元。

新租客為內地高才，方便小朋友在港上學，及見屋苑位置方便等決定承租。據知，業主則於2008年以約659萬元購入，是次租金回報約4.9厘。