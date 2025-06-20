銀主一個月降價20萬　藍灣半島三房套830萬推拍　平估價兩成半

銀主積極散貨，為單位提供更大的折讓務求沽貨。小西灣藍灣半島一伙三房銀主盤，最新開價830萬元推出拍賣，呎價11,308元。值得留意，單位曾於上月底以850萬元開拍，惟未獲承接。此次再度拍賣，開價較前次下調20萬元或約2.4%。



黃開基拍賣表示，該單位為藍灣半島9座高層D室，實用面積734平方呎，屬三房一套連工人房間隔。單位最新開價830萬元開拍，放盤相片可見，單位狀態良好，裝修新凈企理，並且外望全海景。

↓↓藍灣半島9座高層D室↓↓

一個月叫低2.4% 低估價約25%

代理透露，原業主曾於2017年借貸，其後無力償還，單位遭銀主沒收，日前已錄得數名買家預約睇樓。單位目前估價約1,100萬元，即是次開價低估價約24.6%。

另外，單位曾於上月底於另一拍賣行推拍，當時開價850萬元，但未獲承接。換言之，該單位開價一個月內跌20萬元或2.4%。

持貨22年淪為銀主盤 升值1.1倍

翻查資料，原業主於2003年11月以388萬元買入單位，持貨約22年，最終單位被銀主沒收並放售，最新開價較當年買入價帳面高出442萬元，單位期内升值約1.1倍。