西營盤尚瓏劈價最多35%　即日沽清74伙　吸引三百組買家出席

富豪酒店集團（0078）發展的西營盤單幢盤尚瓏，在上周四（19日）修改1號價單共45伙，當中包括修改價單定價，及由原先16%折扣優惠增加至最新32%折扣優惠，有個別單位更直接帳面定價劈近兩成，如連同優惠計更累劈35%。



逾三百組買家出席、每4.3名買家爭1伙

該盤在今日（22日）以先到先得形式發售74伙，當中包括連租約或特許權協議單位。據地產代理消息，該盤吸引多達325枱客出席，意味今日銷售將會是每4.3名買家爭1伙的場面。

據悉，該盤即日沽出全數74伙，當中約70%單位連租約出售，約套現逾5億元。

富豪物業代理董事衞振聲表示， 尚瓏推售反應熱烈，即日全數沽清74伙。入票客源主要為長線投資者，認為項目優質，具升值潛力；亦有鍾情中西區的租客，眼見近日拆息下跌，甚至出現供平過租，遂轉租為買。集團會繼續因應市況，考慮加推餘下單位。

西營盤尚瓏近日大劈價最多35%，該盤在今日（22日）以先到先得形式發售74伙。

個別單位折實價由1278萬劈至827萬

參考7樓A室，實用面積431平方呎，屬兩房間隔，該單位在2021年推出，當時價單定價為1,521.43萬元，扣除當時最多16%折扣優惠計，折實價為1,278萬元。

惟在更新價單後，該單位價單定價劈逾304萬元或近兩成至1,217.144萬元。而在扣除最新折扣優惠32%後，單位折實售827.66萬元。換言之，單位在經過更新價單後，實際減幅為逾450萬元或35%。

富豪酒店集團（0078）發展的西營盤單幢盤尚瓏。

至今僅沽出7伙佔全盤約5%

值得留意的是，尚瓏全盤提供130伙，戶型由開放式至三房間隔，並在2021年3月推出首張價單50伙，當時入場費為688.1萬元起，但項目由2021年4月至今僅沽出7伙，即佔全盤約5%。