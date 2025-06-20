黃竹坑滶晨次輪賣100伙 即晚沽94伙近沽清

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨，今日（20日）次輪以價單發售100伙，項目截收逾5,300票，以價單發售100伙計，超額認購逾52倍。



發展商表示，截至晚上10時45分， 94伙已獲認購，次輪近沽清。



滶晨今日同時以招標形式沽出11伙，套現逾3.8億元。該11宗成交，包括3間四房及8間3房，成交價由2,479.5萬至6,714.7萬，呎價由27,075至43,071元，單日套現逾3.8億元。其中第1座(1B)36樓P2單位，實用面積1,559平方呎，4房2套連工人房及洗手間設計，連同一個停車位，呎價43,071元，售價6,714.7萬元。

價單次輪賣100伙 入場費909.9萬

次輪以價單銷售100伙，另設57伙招標發售。次輪價單單位包括94伙2房戶 、4伙3房戶、2伙4房戶，實用面積476至1,261平方呎，價單定價1,137.4萬至 4,376.8萬元，價單呎價23,845至34,815元，折實售價909.9萬至3,501.4萬元，折實呎價19,075至 27,852元。

黃竹坑港島南岸第5A期滶晨。

分四組買家銷售 大手客最多買8伙

當中分X、S、A及B組銷售。X組為招標買家提名之合資格買家，每個買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙。S組買家最少購買兩伙指定單位或最少3伙，最多可購8伙。A組買家可購最少一伙指定單位或最少2伙，最多可購4伙。B組買家可購1至2伙。

同系柏傲莊I、II錄19宗撻訂 預告提價發售

另外發展商又指，集團旗下同系大圍站上蓋柏傲莊I、II亦將短期內提價發售。不過值得留意的是，本月柏傲莊I、II暫錄19宗撻訂個案，當中撻訂單位樓價合共逾2.46億元，分布在2、3、6 以及7座。眾買家分在2020年10月至11月買入，當時成交價為923.2萬至1749.9萬元，今撻訂料遭發展商殺訂10%，即合共約2,463.8萬元。