大圍柏傲莊I及II提價去貨尾！15伙單位最多加4%、買家畀多近63萬

由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋柏傲莊I、II ，今日（20日）更新價單，涉及15伙單位，定價各提價1%至4%。發展商表示，項目將於短期內上載銷售安排。



15伙單位提價 最高加4%

是次提價的15伙單位中，加價最多的其中一伙為柏傲莊II期7座25樓B室，實用面積690平方呎，更新價單後售價由原先的1,562.1萬元，加價62.8萬元至1,624.6萬元。單位呎價由22,639元增加至23,545元，增幅達4%。扣除最高20%折扣，折實售價為1,299.68萬，折實呎價為18,836元。

另外，亦有單位僅加1%。其中一伙為柏傲莊I期2B座17樓C室，實用面積523平方呎，更新價單後售價由原先的1,230.6萬元，增加至1,243萬元。單位呎價由23,530元增至23,767元，增幅1%。同樣扣除最高20%折扣，折實售價為994.4萬元，折實呎價為19,015元。

同系柏傲莊I、II錄19宗撻訂

不過值得留意的是，本月柏傲莊I、II暫錄19宗撻訂個案，當中撻訂單位樓價合共逾2.46億元，分布在2、3、6 以及7座。眾買家分在2020年10月至11月買入，當時成交價為923.2萬至1,749.9萬元，今撻訂料遭發展商殺訂10%，即合共約2,463.8萬元。