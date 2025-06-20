觀塘Bal Residence 34伙減價 有單位先後4次減價、累劈28%吸客
撰文：黃祐樺
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麗新發展（0488）及市建局合作發展的觀塘Bal Residence，今日（20日）更新價單涉及34伙，入場費494.37萬元，個別單位減價最多13%。另有單位先後4次減價累劈28%。
推34伙減價貨 入場費494.37萬
該批更新價單的34伙，價單定價613.5萬元至940.2萬元，價單呎價17,874元至21,703元，發展商分別為14樓以上及以下單位提供兩個折扣優惠，分別為18.75%及20.75%，扣除相關優惠後，折實售價為494.37萬元至745.1萬元，折實呎價14,165至15,237元，折實平均呎價為15,345元。
有單位先後4次減價累劈28%
當中，22樓B室於2023年2月首次推出時，實用面積345平方呎，當時價單定價為880.3萬元，該單位先後減價四次，由價單定價為880.3萬減至最新631.2萬元，即累減約249萬元或28.2%。
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