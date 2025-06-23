WHITESAND COVE 5號屋6238萬沽　華懋封海倫：撻訂增加屬個別現象

華懋旗下西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE今日 (23日) 公佈最新動向，發展商表示，有內地買家6,238萬元買逾2,100平方呎洋房，同時推出最新置業優惠。



華懋集團銷售總監封海倫表示，WHITESAND COVE設有40伙，最近以6,238萬元沽出5號洋房，平均呎價為28419元，實用面積為2,195平方呎，屬三房三套連工作間間隔，設有536平方呎前後花園、699平方呎天台及49平方呎平台，據悉買家為內地客。

華懋集團銷售總監封海倫（右二）

封海倫：撻訂增加屬個別現象

封海倫表示，該項目自落成以來，總共有500組客人參觀，當中有四成區內客，有四成來自九龍區，以及兩成來自港島區。

被問到美聯儲減息怎樣影響樓市，封海倫表示在「供平過租」下，資金會較多流入本港，預期會穩定樓市。至於被問有關本港撻訂個案增加，她認為這些是買家的財務安排，屬個別現象。

華懋推全新按揭優惠 夥遊艇會推40萬元私人會籍

為配合銷售，亦推出全新「CHILL級寫意備用75%按揭計劃」，按揭成數高達75%，而且「首年免息供款」，每月供款僅樓價0.3%，按揭年期長達60個月。亦與白沙灣遊艇會合作，購買該屋苑可擁有遊艇會私人永久會籍，總值超過40萬元。