錦上路站柏瓏累撻57宗、佔全盤約7%　再錄19宗撻訂輸逾1559萬

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站第一期發展項目第1B期柏瓏 II，累錄57宗撻訂個案。該盤最新再錄19宗撻訂個案，共涉及樓價近1.56億元，今棄購料共輸逾1,559.2萬元訂金。



單日連錄19宗撻訂 涉樓價近1.56億

據成交紀錄冊顯示，涉及單位柏瓏 II第8、9及10座，於2022年5月底至6月初沽出，成交價699.6萬至939.48萬元。

惟該批單位於6月19日被列為終止交易，料眾買家已撻訂，並遭發展商各沒收10%訂金，即合共涉逾1559.2萬元訂金。

至今累撻59伙 佔全盤約7%

據資料指，錦上路站柏瓏II共提供805伙，項目三日內連錄57宗撻訂，料殺訂總金額逾4734.24萬元，如連同2022年的2宗撻訂個案計，即至今合共59宗撻訂，即佔全盤約7.3%。