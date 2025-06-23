十大屋苑周末錄9宗成交　按周略為回落10%

十大屋苑本周末錄得9宗成交，雖較上周末10宗減少10%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，拆息持續回落，加上中美局勢緩和，大市氣氛正面，聯儲局最新一次議息按兵不動屬市場預料之內，但預計今年內仍有機會減息兩次。近期一手市場交投暢旺，帶動整體入市氣氛，料短期內二手市場交投平穩發展。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本月暫錄得17宗成交，平均實用呎價約13432元，太古城周末3宗成交，按周增加2宗。成交單位包括天山閣中層D室，實用面積582平方呎，2房間隔，以755萬元成交，實用呎價12973元。原業主於2014年以700萬元買入單位，持貨約11年，賬面獲利55萬元，單位升值7.9%。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，黃埔花園本週末錄一宗成交，分行最新促成黃埔花園11期6座中層A室交投，單位實用面積639平方呎，採三房套房間隔，原先叫價820萬元，議價後以795萬元承接，平均實用呎價12441元。原業主於2019年以1196萬元買入單位，持貨6年，是次沽出單位賬面蝕401萬元離場，單位期內貶值33.5%。

黃埔花園

新界區方面，沙田第一城本週末錄4宗成交，本月暫錄約22宗成交，平均實用呎價13027元水平，已追平上月全月錄22宗成交，屋苑最新錄10座中層G室，單位建築面積395平方呎，實用面積327平方呎，2房間隔，叫價約450萬元，議價後以418萬元獲承接，實用面積平均呎價12783元。

據了解，原業主於2009年以約175萬元購入單位，持貨約16年，是次轉手賬面獲利約243萬元離場，期內升值約139%。