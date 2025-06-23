周末新盤錄139宗　西營盤尚瓏周日減價3成賣貨尾　74伙即日沽清

有新盤大幅劈價推售貨尾，吸引買家入市。過去兩日（21、22日）新盤市場錄得139宗成交，較上周的202伙下跌31%。當中富豪國際（0078）旗下西營盤尚瓏，於周日減價發售74伙，即日全數沽清，套現逾5億元。



西營盤尚瓏於上周宣佈更改價單，將部分單位大幅減價最多逾三成，並安排於周日起發售74伙。截至當日下午約5時半，項目順利沽出所有推售單位，當中有7成單位為連租約出售，單日套現逾5億元。

發展商指，入票客源主要為長線投資者，亦有鍾情中西區的租客轉租為買。集團會繼續因應市況，考慮加推餘下單位。

黃竹坑滶晨首個撻訂單位原價重售

新世界（0017）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸滶晨，於周末兩日再錄9宗成交，吸金約1.2億元。其中項目首宗撻訂單位第1B座19樓E室，實用面積455平方呎，兩房戶型。單位原於本月中以888.4萬元，呎價1.95萬元售出，惟買家日前撻訂棄購，當時料沒收約44萬元訂金。而該單位最新於周末以同樣價錢888.4萬元再次售出。

啟德MIAMI QUAY II首錄成交

會德豐地產、恒基地產(0012)、新世界發展(0017)及帝國集團合作，位於啟德跑道區的MIAMI QUAY II，於周日首錄成交，成功招標沽出兩伙特色單位，共套現逾5,884萬元。售出的單位包括第6座30樓A室，實用面積1,426平方呎，屬高座天際特色戶，採四房雙套連工作間間隔，外連550平方呎平台及479方呎天台，成交價4,634.5萬元，折合呎價32,500元。

西南九龍維港滙III三房戶沽清

信和置業(0083)等發展商合作發展的西南九龍維港滙III於周六沽出項目最後一伙三房單位。涉及的單位為1A座29樓B單位，實用面積1,001平方呎，以3,078萬元售出，折合呎價30,749元。

發展商表示，項目推售至今累售1,365伙，連同車位共套現近235億元。而現時全盤的三房及四房單位已經全部沽清，現餘少量開放式至兩房單位待售。