王冬勝相關人士購陽明山莊相連豪宅　作價1.22億、呎價2.6萬

豪宅市場再現名人入市消息。滙豐銀行主席兼港大校務委員會主席王冬勝之相關人士，以約1.215億元購入大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊的相連戶，呎價約26,321元。原業主帳面勁賺3,584萬元，物業升值四成。



根據資料顯示，是次成交涉及陽明山莊13座摘星樓中低層的兩伙相連單位連車位，實用面積合共4,616平方呎。兩伙單位原則均為四房設計，物業於本月初以合共約1.215億元成交，呎價約26,321元。

買家料為王冬勝之相關人士

買家身份方面，登記買家為Lion Rock Limited，該公司註冊董事為王嘉駿。值得注意的是，王嘉駿料為王冬勝的相關人士，他們二人連同王冬勝妻子王吳金薇，共同擔任Energy World Limited的董事，而該公司的股東為王冬勝。

買家王嘉駿與王冬勝同時與另一間公司Energy World Limited有關連，兩人分別擔任該公司的董事及股東。（鄭子峰攝）

作價合共1.215億元 物業升值四成

翻查紀錄，原業主分兩次購入該相連單位。首先於2009年4月以2,250萬元購入其中一伙單位，其後於2021年1月再斥6,138萬元購入另一單位連車位，兩次購入總值8,566萬元。

是次轉手分別作價6,250萬元及5,900萬元，合共約1.215億元，原業主帳面獲利3,584萬元，升幅達四成。