啟德MONACO系列吸金206億 開全新一房示位、夥代理推置業優惠
撰文：李煥好
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近期市場氣氛回暖，發展商積極部署去貨尾。會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE今（26日）開放全新示範單位予公眾參觀，位於1A座25樓H室，採1房開放式廚房間隔，實用面積328平方呎。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，上述示位以時尚簡約風格打造，配備家電及智能家居系統。而MONACO系列至今售出1,608伙，套現逾206億元。近期受惠於低息環境、放寬按揭政策及市場對優質物業的持續需求，香港樓市氣氛活躍，因此鼓勵有意置業人士把握機會，及早參觀選購。
↓↓1A座25樓H室↓↓
租務方面，他指目前MONACO系列四個項目租盤成交價比同區其他樓盤高5%，且平均一至兩個月即瞬速租出。以一房單位為例，租金約18,500元，呎租約56元，而二房及三房租金則自去年升近1成。
為配合項目銷售，MONACO系列夥四大代理推出「七一回歸置業優惠」。於7月1日至7月15日期間，經四大代理選購MONACO系列之首4名一手1房買家，可獲價值兩萬元傢電禮券。
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