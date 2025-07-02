啟德澐璟獲批滿意紙　累沽350伙吸金137億　擬月內推售現樓貨尾

華潤置地（海外）及保利置業集團（0119）合作發展的啟德澐璟，於今日（2日）首度開放現樓示範單位及會所予傳媒參觀。發展商表示，該項目已於上周取得滿意紙，將於月內啟動交樓程序，並會於月內以現樓形式售賣。



累沽350伙吸金137億

保利置業（香港）銷售部負責人梁德鴻表示，澐璟自今總共售出約350伙單位，總成交約137億元，當中四房三套房連私人升降機間隔單位，僅提供28伙。

預告招標及價單形式賣貨尾

華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡表示，參觀人士約一半來自內地，一半來自本地。對於有關來後的銷售部署，韋少凡指現時仍在和合作方商量有關部署，項目將會以招標及價單形式發售。

被問到有關樓市的看法，兩位均表示看好豪宅市場，認為政府已舉辦不同㓉動、目前息口向下，以及市民置業意向上升，預期豪宅市場會「平穩向上」。

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