關稅戰降溫及按息跌　港置料6月整體成交升至7300宗、創7個月新高

香港置業公布今年6月份樓市數據，當中香港整體樓市交投按月升8.3%，一手、二手私人住宅及工商舖數據均錄得升幅，預料6月份整體的物業註冊量會上升至7,300宗，並創7個月的新高。



港置王品弟：息口回落及關稅戰降溫有利交投

香港置業研究部董事王品弟表示，5月份按息回落，加上關稅戰降溫的影響下，香港樓市氣氛稍爲好轉。

香港6月份的成交量較5月份時上升，根據土地註冊處資料顯示，6月首27日整體物業，當中包括一手私宅及二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他非住宅等，共錄得約6,975宗註冊，較5月的6,442宗增加約8.3%。預計6月全月整體物業註冊量會升至7,300宗，並創近7個月的新高。

預計6月全月整體物業註冊量會升至7,300宗。（香港置業）

私人住宅錄得升幅 公屋則減少約三成

按不同類別計，一手及二手私人住宅在首27日共錄得約6,043宗註冊，較5月的5,462宗增加約10.6%；一手公營房屋則錄132宗註冊，較上個月186宗減少約29%。

而非住宅物業方面，工商舖則錄得395宗註冊，較5月的338宗增加約16.9%，相反在純車位及其他物業則共錄得約405宗註冊，較上個月456宗減少約11.2%。