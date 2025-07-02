西貢「蝕讓之城」又輸！傲瀧3房連車位1509萬蝕沽　7年蒸發半層樓

近年樓市調整，明星屋苑西貢清水灣傲瀧錄得勁蝕個案。最新有三房套連儲物室單位以1,508.8萬元連車位沽出，呎價12,754元。原業主持貨7年，帳面蝕讓近720萬元，單位貶值逾三成，相等於半個三房套單位價值。



1509萬連車位沽 放盤半年減價近三球

世紀21營業董事廖振雄表示，上述成交單位為傲瀧第10座高層D室，實用面積1,183平方呎，屬三房套連儲物室間隔，單位望園景。據悉，原業主開價1,800萬元。單位放盤約半年，新近以1,508.8萬元連車位沽出，減價291.2萬元或約16.2%。以最新成交價計，單位呎價12,754元，屬市價水平。

成交單位為傲瀧第10座高層D室，實用面積1,183平方呎，屬三房套兩廳連儲物室間隔，單位望園景。（資料圖片）

年內百分百蝕讓 最「甘」 一宗蝕49%

翻查資料，原業主於2018年2月以2,228萬元一手購入上址及車位，持貨7年至今沽出，帳面勁蝕719.2萬元，單位期間跌價約32%。另外，傲瀧年初至今共錄得19宗二手成交個案，盡數需蝕讓離場，蝕幅由12%至49%不等。