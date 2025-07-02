七一入市！香港企業家1.38億買赤柱ONE STANLEY洋房　呎價近4萬

建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY，在七一回歸紀念日獲香港企業家以1.38億元連2個車位買入一幢洋房 ，呎價近四萬元。發展商表示，ONE STANLEY至今已售出23伙，總成交金額逾19.1億元。



是次成交為ONE STANLEY 20號洋房，實用面積為3,451平方呎，外連1,147平方呎前後特大花園+，並設有737平方呎天台，屬四房四套連書房套間隔，屬高樓底設計，特大客飯廳長達9.7米，前臨南海景。

買家為香港企業家

洋房1樓為全卧室設計，設三個套房，2樓全層設特大主人套房連衣帽間及書房套，亦設私人升降機。該洋房在「七一回歸紀念日」以1.38億元連2個車位沽出，呎價39,988元。至於，新買家為香港企業家，從事跨國生意，業務主力在香港及中國，是次入市採30天即供付款辦法。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣。

睇好豪宅市場料全年升一成

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，連同上述成交，ONE STANLEY至今已售出23伙，總成交金額逾19.1億元，亦看好本港住宅後市，對豪宅市道看高一線，料全年有約一成升幅。