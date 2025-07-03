啟德澐璟開放四房現樓示範單位、採雙廚房設計　屋苑設7萬呎會所

由華潤置地（海外）及保利置業集團（0119）合作發展的啟德澐璟，首度開放示範單位及會所給傳媒參觀。單位全屋採落地玻璃，廚房亦屬罕見雙廚房設計。澐璟亦設佔地約7萬平方呎的雙翼會所，包括33米長室外游泳池等。



全屋設落地玻璃設計 配有多項智能家居裝置

是次開放參觀單位為澐璟第1座28樓A室，實用面積約2,088平方呎，屬四房三套間隔連私人升降機獨立單位。大門及玄關旁均設置隱藏式掛鈎及入牆鞋櫃，鞋櫃內亦設有空氣淨化機。

單位客飯廳高度達3.27米，客廳亦與相同寬闊度的露台連接，並配備落地玻璃及吸熱玻璃幕牆設計，可觀維港景色。

採雙廚房設計 主人房可望維港景

單位採用罕有的雙廚房設計，特別附設冷氣梗廚及開放式入廚空間。另主人睡房長6約米，闊約4米，並採用落地玻璃設計可望維港景。主人浴室配備化妝品雪櫃及多功能智能鏡，亦配置了藍牙喇叭音響系統、雙洗手盆及地暖系統。

全屋均設智能家居系統，可遙距控制客飯廳和客房的燈光及空調系統，單位亦設置智能門鎖、路由器、網絡交換器及WiFi鏈接點。

↓↓1座28樓A室示範單位↓↓

+ 12

+ 5

會所設室內外泳池 玩樂設施多元化

另外，澐璟亦開放會所「CLUB PANO」參觀，會所連園林綠化空間共佔地約7萬平方呎，並分別設南北兩翼，雙會所以北歐風格為主調，會所有三成屬綠化空間。會所亦分別設約33米長的室外游泳池和室內游泳池，並與會所室內空間相連。

↓↓住客會所「CLUB PANO」↓↓

+ 7

設兩個特色主題活動廳

會所設有兩個特色主題活動廳，分別以酒紅色和粉紫色爲主調，均設有高級烘焙設備，讓住戶舉辦不同活動。同時，住客會所配有多種活動區域，包括健身室、瑜伽活動室及乒乓球室，而瑜伽活動室則配備外國品牌的健身器材。

+ 8

會所亦提供兒童向的童樂天地，整體以森林歷險爲設計靈感，並設有兒童攀爬架及滑梯等設施，童樂天地亦與兒童活動空間相連接，讓兒童提供派對空間。雙會所亦配備雅座、共享工作間、音樂室及燒烤庭園等多元化設施。