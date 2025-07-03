傳油塘灣巨無霸批出首期補地價44億、每呎3000元　惟料財團不接納

有本地傳媒報道，由恒地（0012)、會德豐地產等多間發展商合作的油塘灣大型綜合項目，最新政府已批出第1期補地價費用，平均每方呎樓面補地價逾3,000元，涉及金額超過44.3億元，不過相信發展商接納機會不大。



事實上，在今年3月份，發展商決定將項目「斬件」分為4期發展，並逐期向政府申請補地價，以解決補地價問題及降低發展風險，當時市場預期上半年有機會批出項目第一期補地價費用。



資料顯示，油塘灣項目規劃逾20年，佔地達83.2萬平方呎，其中由恒地等組成的超級財團合作發展的部份，將興建30幢商住大樓，總樓面面積達408.8萬平方呎，涉及逾6,200伙。

項目拆分為4期 第一期涵蓋住宅及商業部分

惟磋商逾4年仍未就項目補地價達成協議。最新發展商決定將項目拆分為4期，並逐期向政府申請補地價。四期發展當中，只有第2期至第4期為純住宅發展。而第一期可建樓面面積約147.7萬平方呎，涵蓋商業部分涉及非住宅樓面約10萬平方呎，而第一期住宅部分亦會較另外3期多。

據知，發展商於2020年7月接納政府的初步換地條款之後，地政總署已於同年12月首次批出項目的補地價費用，但未獲發展商接納，並且提出上訴。

去年9月第4度批出的補地價金額逾159億

政府在2024年9月第4度批出的補地價金額逾159億元，平均每方呎樓面補價約3,900元，涉及金額逾159億元，較2023年第3度批出的補地價金額約245億元，每呎樓面補價達約6,000元，大幅調低約35%。