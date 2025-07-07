嘉里朗日峰兩房現樓曝光！主打和諧優美風、設三合一特大露台

嘉里（0683）旗下元朗南大棠路朗日峰今日（7日）首度開放現樓示範單位及會所，包括3伙有裝修及3伙清水交樓標準示範單位。是次開放的3伙有裝修示範單位中，有2伙為兩房戶型，另一伙為一房。



首先為一房連開放式廚房間隔，單位位處11樓C室，實用面積278平方呎。單位主打現代優雅風格，大多採用灰色配以深木色的傢俱。單位樓高3.5米，空間感十足，客飯廳間隔方正，可放置2人圓形餐桌及布藝梳化，配以木質茶几及電視機，美觀實用。

房間為套房設計，左側睡房可放置雙人床及衣櫃，右側則為套廁，牆身採用灰色石紋磚，設有透明淋浴間。

主打和諧優美風格 客廳連接特大三合一露台

第二伙為兩房連開放式廚房間隔，單位位處11樓G室，實用面積407平方呎。單位主打和諧優美風格，採用灰色及淺褐色的傢俱。客飯廳開則方正，客廳連開放式廚房長約5.3米 ，闊約2.4米，結合樓底3.5米設計，提升客廳空間感。客廳連接特大三合一露台，為住戶提供戶外休憩空間。開放式廚房配備了廚櫃，櫃門面板為灰褐色焗漆，配上框線，設計簡約；並附設電磁爐、雪櫃、微波爐及洗衣乾衣機等家電。

睡房方面，所有睡房均不設窗台，提高實用性。睡床擺放靠近窗邊，方便住戶欣賞屋外景色。睡房左側則可擺放衣櫃或書桌。

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11樓F室以金色及淺褐色為主調

第三伙為11樓F室，同樣為兩房連開廚間隔，實用面積369平方呎。單位設計以金色及淺褐色為主調，大多配以帶有金屬線條的傢具，例如特色鏡、飯廳吊燈、客廳地毯等等。另外再配合室內的木紋地磚，融合大自然元素。客飯廳呈長方型，一直延伸至三合一露台，提升室內的採光度及空間感。開放式廚房同樣配備櫥櫃。

客房改為書房 主人房設有吊燈

房間方面，客房設計作書房，放置深米色長型書桌及高深書櫃，方便住戶在家辦公。主人房則放置雙人床及配備木質雙門大衣櫃。而且主人房設有吊燈配合房內的特色牆身，巧妙地融入金色亮點設計。浴室設計簡潔明亮，特別配上圓角處理鏡櫃及金屬壁燈提升氛圍感。