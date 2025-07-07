屯門 NOVO LAND 3A期原價加推126伙 折實均價11578元
撰文：李健民
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新地（0016）旗下屯門NOVO LAND第3A期昨日（6日） 加推價單第3號共126伙，折實平均呎價爲11,578元，屬原價加推，單位折實定價爲354.6萬至900萬元，折實呎價爲10,609至13,782元，總市值約7.7億元。
新地代理執行董事陳漢麟表示，第3號價單一共推出約126伙單位，當中戶型涵蓋開放式單位至3房單位，以及2伙連平台的特色單位，實用面積由237平方呎至690平方呎，折實售價爲301萬元起。
入場價約301萬 可享折扣優惠
項目第3號的入場價單位爲Dragor第2座3樓H單位，屬開放式間隔，實用面積爲259平方呎，折實售價爲301.4萬元。而呎價最低的單位爲第2座3樓H單位，實用面積爲445平方呎，屬2房單位，呎價爲10,609元，以現金付款計劃購買可享15%最高折扣。
陳漢麟表示，項目會於週三（9日）下午4時進行次輪開售並以A組及B組兩時段發售。A買家須購入3伙至6伙單位，當中每分別購入1伙1房單位及1伙開放式單位，需各同時分別購入多一伙面積約440平方呎及面積約330平方呎的單位，而B組則可購入1至2伙單位。
預料七月底推200伙天水圍YOHO WEST
新地副董事總經理雷霆表示，新地於周六（5日）進行「NOVO LAND」3A期首輪推售，160伙單位全數沽清。並預料會於7月下旬，推出現樓天水圍YOHO WEST約200伙餘貨單位，當中以中小型單位爲主。
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