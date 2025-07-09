大圍薈蕎開放式戶獲內地生1.38萬承租 一炮過年繳16.6萬
撰文：李健民
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隨着本港踏入暑假租賃旺季，再多一宗內地學生租務個案。大圍薈蕎一伙開放式單位以每月1.38萬元租出，呎租54.8元，業主享3.4厘租金回報。據了解，租客爲中文大學學生，並一次過繳付一年租金共16.6萬元。
中原地產高級分行經理邱皓文表示，該單位爲1翼中層D3室，實用面積約爲252平方呎，屬開放式單位。單位原本叫租每月約1.4萬元，經過議價後以1.38萬元租出，平均呎租爲54.8元。
見屋苑質素高 預先繳一年16.6萬租金
新租客爲一名中大內地學生，見屋苑質素高，且少有放盤，加上單位亦間隔實用，便預先繳付一年租金承租單位自住，方便日後上學。
原業主於2017年以約486萬元購入該單位，按是次租金計，業主可享約3.4厘租金回報。
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