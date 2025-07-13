金威船務老闆1.86億買寶峰　採90日成交期、提前成交獲逾千萬回贈

由泛海國際（0129）、資本策略（0497） 以及德祥地產（0199）發展的西半山豪宅項目寶峰High Peak，新近獲金威船務相關人士擲逾1.86億元入市，呎價4.5萬元。該名買家採90日成交期，如可以提前成交，最多獲逾1,332萬現金回贈。



資料指，是次成交為西半山寶峰低層A室，實用面積4,143平方呎，屬四房四套間隔，連1個車位逾1.86億元沽出，呎價4.5萬元，至於新買家以「KERRISON FAR EAST LIMITED」公司名義入市。

採90日成交期 提前成交最多獲逾1332萬回贈

該公司董事及股東為程輝（CHENG,HUI），採90日成交期，如可以在一個月內完成交及並付清樓價，獲發展商提供逾1,332.6萬元現金回贈，相等於成交價約7%。

另外，參考上述公司登記地址為跑馬地肇輝台8號一個單位，由2004年由江文娟及程江玫（後改名為程寶琦）購入，而該兩人為金威船務老闆程輝妻女。換言之，今次入市買家料為金威船務老闆。

西半山豪宅寶峰採用單幢式設計，樓高11層，共提供16伙，單位面積由3,775至7,263平方呎。