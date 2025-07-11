十年一場空 沙田偉華中心兩房398萬沽 持貨10年平手走、輸使費
撰文：李煥好
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近年樓價下跌，持貨長達10年業主亦難逃輸錢命運。沙田偉華中心一伙兩房單位，最新以398萬元成交，呎價12,922元。原業主早於2015年同樣以398萬元買入單位，持貨約10年，帳面平手離場，但若計及使費，料實蝕約25.9萬元。
中原地產資深分區營業經理潘婉兒表示，上述成交單位為偉華中心2座低層D室，實用面積308平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主開價約455萬元放盤，而新買家為上車客，見屋苑位置方便，單位價錢吸引，即承接單位自用。雙方議價後以398萬元成交，呎價12,922元。
↓↓偉華中心2座低層D室↓↓
較估價賣平最多5.7%
放盤相片可見，單位狀態良好，惟裝修風格陳舊。另據網上銀行對該物業的估價，中銀網上估價為411萬元，而恒生估價為422萬元，即該單位最新成交價較估價賣平約3.2%至5.7%。
持貨約十年 實蝕約25.9萬
翻查資料，原業主於2015年以約398萬元購入單位，持貨約10年，是次易手帳面上平手離場。但若計及稅款及佣金等使費，料業主實際輸約25.9萬元。
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