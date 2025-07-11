大圍文禮閣獲3名內地生合租　預繳一年租金32萬　業主回報呢個數

隨著7月暑假來臨，租賃交投持續活躍，不少內地生加快租樓步伐。大圍文禮閣一伙三房單位，最近獲3名內地生以每月26,800元承租，並預先繳付一年租約，涉及約32萬元。



中原地產高級分行經理姚枝榮表示，單位爲文禮閣4座高層C室，實用面積637平方呎，屬三房間隔。業主最初意向月租約2.8萬元，經議價後以2.68萬元租出，平均呎租約42.1元。

內地生預先繳付一年租約 業主享6.2厘租金回報

中原姚枝榮指，該新租客爲三名內地生，見屋苑位置方便，兼間隔實用，並立即先繳付一年約32.1萬元的租金方式，租入單位自住，方便來年於本港上學。

據了解，業主於2012年以520萬元買入單位，今次租出單位可享約6.2厘的租金回報。