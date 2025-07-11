荃灣中心「六屍命案」同層戶220萬沽　貼近8年前最凶單位二手價

二手市場疲弱，但個別另類物業有價有市，最新荃灣中心有「六屍命案」凶宅同層單位以低市價逾兩成，即約220萬元沽出，造價貼近8年前「六屍命案」凶宅二手價。



低市價逾兩成易手

市場消息指，是次成交為荃灣中心17座低層C室，實用面積329平方呎，原則一房改兩房間隔。原業主今年2月以250萬元叫價放盤，終累沽30萬元或12%，以220萬元沽出，呎價6687元，低市價逾兩成。

荃灣中心。

成交價貼近8年前「六屍命案」凶宅二手價

值得留意的是，是次成交單位屬荃灣中心「六屍命案」凶宅同層，而該「六屍命案」凶宅則在2017年時候獲外籍客以207.5萬元買入，反映今次成交單位造價已貼近8年前水平

雖然今次成交單位只屬凶宅同層，但亦未能顯示銀行網上估價。而對上一次成交要追溯至2019年以400萬元沽一伙實用面積329平方呎的低層F室。

持貨17年轉手升值逾一球

至於，原業主2008年117.5萬元購入自用，持貨至今17年，是次轉手帳面獲利102.5萬元，單位期內升值87.2%。