何文田傲玟重推後累售140伙、套現逾39億 另推34元月租車位優惠
撰文：李健民
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原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，早前遭債主代表接管，由接管人以現樓形式推售。項目於今日（14日）開放示範單位，發展商表示會加推單位進行招標。
項目今日開放兩個示範單位給予傳媒參觀，分別為第二座8樓C室三房2套房，以及第6座15樓3房3套房間隔，實用面積分別1,244及1,388平方呎，兩個示範單位會同步開放公眾預約參觀。
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傲玟至今共推售140伙
仲量聯行資深董事李遠峰表示，傲玟自2023年9月「重推」以來，今年已累售140伙，套現約39億元，售出單位成交價介乎1,566萬至1.1億元，呎價由17,700至32,632元不等，當中約8成為三房單位。他又表示，項目買家比例中，約八成為內地客，另外兩成為本地客人。
另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著專才人士到港人數增加，預計項目會因鄰近九龍城校網吸引家長客購買，相信7月份會吸引一半長線投資者及一半現樓住客。
項目共推三項優惠
項目將會推出「名校網專屬三重置業禮遇」優惠，分別贈送20萬港元現金券、為期6個月的34元車位月租，以及首年免租管理費優惠，並即日生效。
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