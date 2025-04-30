何文田傲玟首推3伙複式花園戶 下月起招標 今年累沽16伙
撰文：李明珠
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原屬高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有、現已被接管的何文田「傲玟」最新上載全新銷售安排，推出3伙全新複式花園單位，連車位於下月6日起以招標形式發售。
項目是次首次推出全新複式花園單位，均為四房三套連私人花園複式間隔，包括第1座地下連1樓A室，實用面積2,626平方呎，連806平方呎花園；第1座地下連1樓C室，實用面積2,268平方呎，連747平方呎花園；以及第2座地下連1樓C室，實用面積2,251平方呎，設990平方呎花園；每個單位皆設有獨立的私人花園。
今年傲玟累售16伙
目前負責項目銷售的金鋑代表莊日杰表示，項目早前推出的單位連車位組合反應熱烈，至今已錄得4宗成交。當中成交金額最高為第1座21樓B室連車位，實用面積1,447平方呎，成交價3,741.51萬元，呎價25,857元。
而項目2025年的銷售成績理想，至今累售共16伙，套現逾6.08億元，平均成交呎價為24,866元。
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