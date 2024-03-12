黃竹坑揚海連撻6宗、眾買家輸逾805萬訂　傲玟三房買家撻訂輸三球

一手市場轉活，市場亦錄不少新盤撻訂個案。當中黃竹坑站上蓋項目揚海及晉環單日共錄7宗撻訂個案，另何文田傲玟再錄撻訂，料該三房買家輸316.35萬元訂金。



揚海單日連撻6宗 眾買家損失逾805萬訂

由嘉里（0683）及信置（0083）等合作的港鐵黃竹坑站港島南岸第二期揚海單日連撻6宗，料眾買家損失逾805萬元訂金。該批單位分布於2A及2B座7、16、17、19、21、27樓的D、E、F、G單位，實用面積334至470平方呎，屬一至兩房間隔。

於2021年9月以1,145.01萬元至1,683.2萬元沽出。惟單位於3月11日錄取消交易，料買家已棄購，損失等同售價10%的訂金，合共損失逾805萬元訂金。

黃竹坑站晉環買家撻訂 損失122萬訂金

至於鄰座由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環亦錄一宗撻訂個案，預計買家損失訂金約近122萬元。

涉及單位為1A座7樓J室，實用面積387平方呎，屬一房間隔，於2021年5月以1,218.4萬元沽出。惟單位於3月11日錄取消交易，料買家已棄購，損失等同售價10%的訂金，即約121.84萬元。

何文田傲玟再錄撻訂 料買家輸316.35萬元訂金

另外，原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，早前遭債主代表接管，由接管人以現樓形式進行銷售。項目新近錄得1宗撻訂個案，預計買家損失訂金約316.35萬元。

涉及單位為何文田傲玟2座17樓B室，實用面積1,347平方呎，屬三房間隔，於去年11月以3,163.5萬元沽出。惟單位於3月11日錄取消交易，料買家已棄購，損失等同售價10%的訂金，即約316.35萬元。