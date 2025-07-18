上海興業太古滙2.0升級取階段成果 LV路易號泊駐、廣場翻新竣工
撰文：李明珠
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香港興業除了多年來積極發展愉景灣綜合項目外，集團近年另一旗艦項目「上海興業太古滙」亦踏入全新里程碑，自 2022 年啟動「上海興業太古滙 2.0 升級」以來，已取得階段性成果。當中包括北廣場首階段翻新工程全面竣工後，更讓LOUIS VUITTON概念地標「路易號」泊駐。
住宅項目方面，位於上海松江區的「興雲間」至今已售出逾九成,當中公寓單位已全數售罄。而位處嘉興市的的御璟灣住宅項目亦已開始進行市場推廣，預計今年第四季度開始預售。
北廣場首階段翻新工程竣工、提升商場聯通
香港興業集團租賃及管理總經理丁瑞芳表示，集團以香港及長三角兩地，作為長期增長的雙引擎，而「上海興業太古滙 2.0 升級」的發展是集團重要發展策略。上海興業太古滙北廣場首階段翻新工程全面竣工後，持續優化高端品牌租戶組合。
上海興雲間售出逾九成單位、嘉興御璟灣今年第四季起預售
除了商業項目外，集團亦積極發展住宅。集團位於上海松江區的「興雲間」選址為 G60 科創走廊的起點，吸引大量創科企業和專才入駐，至今已售出逾九成，當中公寓單位已全數售罄。
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