大埔超級城上半年引入20個新品牌　包括日本串燒店、連鎖遊戲中心

新地 (0016) 旗下商場大埔超級城，於今天開展一系列暑期活動，以及推出不同形式的獎賞，以吸引不同人士帶動消費。集團指，預期今年暑假推廣人流約成兩成，生意增長約一成。



暑假將推不同活動及優惠

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理（租務）蘇蔭彪表示，集團在暑假期間，會開展一系列活動，同時會向內地旅客提供暑假購物團，以及交通工具優惠，預計今年暑假推廣費用會較去年上升10%，約660萬元。

蘇蔭彪指，大埔超級城位於民生區地段，生意額於今年4至5月表現理想，按年約升兩成。當中頭三位升幅最大行業爲休閒娛樂，生意按年升五成；而珠寶首飾及鐘錶及特色餐飲的生意，分別升兩成及一成。

上半年開設多個特色店 預計生意額升一成

而在上半年，大埔超級城亦引入逾20個新品牌，佔整體租戶一成，當中包括面積逾7,500平方呎「奇趣天地」文具精品店、面積逾7,500平方呎的連鎖遊戲中心Taito Station、佔地7,400平方呎的日本串燒連鎖店「鳥貴族」等。

蘇蔭彪表示，大埔區和北區人口增長，由現時68萬增長至2028年的76萬，現時超級城客群有六成爲區內居民，兩成來自北區。預計大埔超級城暑期推廣 (7月18日至8月31日) 人流會升兩成，生意增長升逾一成。