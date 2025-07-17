5月批出12份建築圖則　麗新元朗中心獲批建兩幢商住大樓涉1019伙

屋宇署5月共批出12份建築圖則，包括7項住宅及商住發展、商業及工業各兩項，以及一項社區服務發展。



麗新元朗中心獲批建兩幢住宅大樓 涉及1019伙

由資本策略（0497）與麗新發展（0488）持有的麗新元朗中心，獲批發展兩幢樓高29層的商住大樓，另設兩層平台及1層地庫，項目總樓面46.8萬平方呎，其中46.8萬平方呎屬住宅樓面，其餘於非住宅部份。該項目早前申建多達1,019伙。

麗新元朗中心申請放寬地積比率及建築物高度限制，發展1019伙住宅。（城規會文件）

渣甸山衛信道項目獲批興建5幢洋房

另外，由恒隆地產（0101）收購的渣甸山衛信道項目，獲批興建5幢樓高4層的洋房，涉及約25,808平方呎，平均每間屋面積逾5,000平方呎。

最後，新世界（0017）旗下北角皇都興建兩幢商住及一幢商廈設施，總樓面約50.3萬平方呎，相較兩年前批准的方案輕微增加約2.4萬平方呎。