太古城凶宅同層880萬沽　平同類近兩成　呎價時光倒流11年

樓價近期輕微回升，不過部分凶宅單位造價維持低水平。鰂魚涌太古城一伙凶宅同層單位，最新以880萬元售出，呎價僅約12,533元，貼近約11年前水平，較同類單位低約18%，而銀行估價低最多約16.6%。



市場消息指，該單位為太古城衛星閣中層戶，實用面積701平方呎，屬三房間隔。單位最新成交價為880萬元，呎價約12,553元，重回2014年初水平。據悉，單位位處屋苑凶宅同層，因此造價受一定影響。而該凶宅早於2010年發生長者高處墮樓事故，及後單位一直由家人自住。

該單位為太古城衛星閣中層戶，實用面積701平方呎，屬三房間隔。(資料圖片)

低同類單位約18% 低估價低最多約16.6%

參考對上一宗同類型成交，涉及單位為衛星閣中層戶，座向及面積間隔相同。該單位於去年3月底以1,038萬元沽出，較事故單位賣貴158萬元或約18%。

至於銀行仍有較上述事故單位提供網上估價，中銀網上估價為999萬元，而恒生為1,055萬元。即該事故單位最新成交價較估價低約11.9%至16.6%。

持貨14年帳面微蝕8萬

據悉，原業主於2011年6月，以888萬元購入單位，持貨14年，是次轉手帳面微蝕8萬元或約0.9%離場。