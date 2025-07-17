投資者棄定存買樓！斥428.8萬購東涌東環一房 料享4.3厘租金回報
撰文：李煥好
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近期租金節節上升，吸引部分投資客將資金轉投樓市。東涌東環一伙一房單位獲投資客垂青，新近斥資428.8萬元買入，呎價11,344元。參考同類單位月租約1.55萬元計，該單位租金回報料約4.3厘。惟原業主持貨約7年，期間樓價蒸發21%.
中原地產高級分區營業經理吳家威表示，上述成交單位為東環5B座中層7室，實用面積378平方呎，屬一房間隔。據悉，業主叫價465萬元放盤，議價後以428.8萬元成交，實用呎價11,344元。
棄定存入市收租 料享約4.3厘回報
而買家為一名投資客，眼見銀行定存利率持續下滑，而租金回報率卻節節攀升，因此決定放棄定存，轉而將資金投入樓市收取租金，以獲取較高回報，並且沒有實地睇樓就直接入手該單位。參考同類單位月租約1.55萬元計，該單位租金回報料約4.3厘。
持貨約7年 樓價蒸發21%
翻查資料，原業主於2018年3月以544萬元買入單位，持貨約7年，帳面蝕讓115.2萬元，單位貶值21%。
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