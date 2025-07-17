屯門康德花園兩房418萬沽　半年炒高三成、投資客笑賺93萬

二手樓市近期回暖，市場再現短炒獲利個案。屯門康德花園一伙兩房單位，新近以418萬元沽出，呎價約10,146元，較估價賣高最多約15.5%。原業主持貨半年，炒高近三成，帳賺93萬元。但若計及使費，料業主實賺約83.1萬元。



市場消息指，是次成交為康德花園1座高層D室，實用面積約412平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主叫價438萬元放盤，議價後減20萬元或約4.6%，以418萬元成交，呎價約10,146元。

是次成交為康德花園1座高層D室，實用面積約412平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

較估價賣貴約11.2%至15.5%

另據網上銀行對該物業進行估價，中銀網上估價為362萬元，而恒生估價為376萬元。換言之，該單位最新成交價較估價賣貴約11.2%至15.5%。

原業主半年炒高近三成

翻查資料，原業主於今年1月以約325萬元買入單位，持貨約半年，現轉手帳賺93萬元，樓價升值約29%。若計及稅款及佣金等使費，料實賺83.1萬元。