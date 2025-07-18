康城凱柏峰III加推129伙　折實均價14312元　較3年前首批低近2成

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，昨日（17日）加推129伙，扣除最多19%折扣計，折實平均呎價約14,312元，較凱柏峰I 於3年前首批低近兩成，至於今批單位入場費386.11萬元起。



加推129伙 400萬以下共14伙

今批價單涉及129伙，當中包括25伙開放式、96伙一房，以及8伙連平台特色單位，實用面積283至419平方呎，折實售價386.11萬元至685.32萬元，呎價13,603元至16,505元，總樓價400萬以下單位共涉14伙。

入場費386.11萬起

當中入場單位為3A座9樓E單位，實用面積283平方呎，開放式單位，扣除最多折扣優惠後，折實價386.11萬元，呎價13,643元。

凱柏峰III提供644伙單位，包括49伙開放式、240伙一房、240兩房、49伙兩房連儲物室及48伙三房一套及18伙特色單位。

凱柏峰。