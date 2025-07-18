善用小紅書搵租盤 1.58萬月租形薈開放式 同類單位一年租金升5%
撰文：黃祐樺
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鴒租賃市場交投暢旺，筲箕灣形薈一伙逾300平方呎的開放式戶，新近以每月1.58萬元租出，同類單位租金在一年間升逾5%。至於，新租客以內地社交平台「小紅書」尋找租盤，最終睇中近屋苑近港鐵站決定承租。
租客用「小紅書」搵租盤
美聯物業分行高級區域經理周永業表示，是次租賃成交為筲箕灣形薈2座中高層D室，實用面積約318平方呎，屬開放式間隔，業主在7月初以1.65萬元放租，新近以月租1.58萬元租出，呎租約49.7元，屬市價成交。
至於，租客早前透過內地社交平台「小紅書」尋找租盤，因見上述屋苑配套完善，且近筲箕灣港鐵站交通方便，決定承租。
同類單位租金一年升逾5%
參考對上一宗同類租賃成交單位要追溯至去年7月，一伙實用面積約318平方呎的低層D室開放式戶以1.5萬元租出，反映同類面積單位相隔一年租金升值5.3%。
至於，業主於2021年10月以約633萬元購入上述物業，若以是次租金計算，料租金回報為3厘。
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