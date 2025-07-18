元朗朗日峰首輪銷售60伙　即日沽31伙　407呎兩房戶率先售罄

嘉里 (0683) 旗下元朗朗日峰昨晚（18日）進行首輪銷售60伙，單位戶型涵蓋一房至兩房，折實價368萬元至510萬元，折實呎價10,388元至14,589元。項目即晚沽出31伙，佔可售單位逾半，當中兩房戶率先售罄。



朗日峰首輪銷售60伙單位，戶型涵蓋一房至兩房，實用面積278至407平方呎，折實價368萬元至510萬元，折實呎價10,388元至14,589元。截至晚上8時半，共有31伙已獲得認購，佔可售單位逾半，當中實用面積約407平方呎的兩房G室已率先售罄。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，銷售成績令人鼓舞，發展商現正積極研究加推，以回應市場需求。

全盤提供82伙

朗日峰共提供82伙，當中包括22伙一房單位及55伙兩房單位，另設5伙頂層特色單位，實用276至765平方呎，所有頂層特色單位均附設天台，天台面積由182至657平方呎；其中的三房頂層特色單位，於單位內附設樓梯，直達天台，只設兩伙。