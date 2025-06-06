政府象徵式地價批出紅磡、將軍澳用地　萊坊指不收市場地價屬罕見

市區重建局（市建局）近年陷入財困。政府今日（6月6日）公布，為向市建局提供額外財政支援以改善其現金流，從而讓市建局有序繼續推展已開展重建項目，行政長官會同行政會議批准以私人協約方式，並以1,000元象徵式地價向市建局批出一幅位於紅磡庇利街的用地及一幅位於將軍澳第137區的用地。該兩幅用地稍後須通過法定城規程序改劃作住宅用途，由批予市建局當日起計租期50年。



萊坊方耀明：不收市場地價確是比較罕見

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明表示，今次象徵式地價的做法，確實是比較少見，尤其是這兩幅地日後都會建成住宅項目，就算市場狀況差，出售住宅都算是房地產市場比較穩定的一種，不收市場地價確是比較罕見。

紅磡及將軍澳兩幅地都屬於市區地，周邊基建配套及商業設施都完善，雖然如此，住宅市場狀況不是十分明朗，預期發展商未必會以很進取的價錢去參與投標，因為對日後建成後賣樓狀況仍然存在不確定性。

萊坊執行董事及大中華區估價及諮詢部主管方耀明。

庇利街用地總樓面逾73.7萬呎

庇利街用地淨面積約81,914平方呎（約7,610平方米），本預留作學校用途，教育局經檢視後認為可釋放用地作其他用途。向市建局批出庇利街用地可地盡其用及為該區增加規劃增益，提供「政府、機構或社區」設施滿足地區需要，改善當區行人暢達度，以及與毗鄰海心公園結合提供公眾休憩用地。以總地積比率9計算，庇利街用地可建總樓面面積約737,226平方呎（約68,490平方米）。

庇利街地盤。

將軍澳用地總樓面逾768萬呎

將軍澳用地淨面積約9.15公頃，以總地積比率7.8計算，將軍澳用地可建總樓面面積約7,682,266平方呎（約713,700平方米）。有關住宅用地原預留作公營房屋發展，但經考慮房委會項目優次變動，加上未來十年公營房屋土地供應充足，把土地批予市建局不會影響目前十年期（即2025／26至2034／35年度）公營房屋的整體供應目標。

此外，將軍澳第137區仍有約42公頃土地預留作房屋發展，可靈活調配用作公營或私營房屋。政府會因應市場需要，適時和適度調節當區公私營房屋比例，為長遠的公私營房屋供應規劃提供彈性。