政府今日（5月29日）公布，行政長官已接納由財政司司長擔任主席的遴選委員會的建議，委任蔡宏興為市區重建局（市建局）行政總監，由2025年6月15日起生效，任期3年，接替行將退休的韋志成。



發展局局長甯漢豪表示，蔡宏興是資深的建築師，長時間在建築界及房地產發展方面工作，對本地土地及房屋規劃、房地產市場、歷史建築保育、綠色建築及創新建造技術等有深切了解，對於締造優質及具活力的城市環境有所抱負。深信他能領導市建局的管理團隊發揮所長，在維持市建局財政可持續的情況下，推動市區更新這項重要工作，有效應對樓宇老化的挑戰。

她續說，感謝即將任滿退休的韋志成多年來對市建局工作所作出的貢獻，韋志成自2016年出任行政總監以來，領導市建局推展各項市區更新工作。除了透過多個重建項目和地區研究引入嶄新規劃理念和措施為重建提速提質，更致力推動樓宇復修，對推動可持續發展的市區更新貢獻良多。

政府去年聘任顧問公司，就市建局行政總監一職進行公開招聘，並由財政司司長陳茂波擔任主席的遴選委員會進行甄選及向行政長官作出委任建議。遴選委員會成員包括財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪、市建局主席周松崗及市建局非執行董事陳富強。

蔡宏興6月15日起接任市建局行政總監，曾任華懋CEO長達7年。（歐陽德浩攝）

市建局行政總監是市建局最高級的行政主管人員，負責領導項目團隊執行董事會的決定和指示。行政總監亦同是董事會副主席。

蔡宏興是專業建築師。他於2018年至2024年8月出任華懋集團行政總裁直至退休。在出任上述職位前，他是南豐發展有限公司董事總經理及Foster + Partners董事。他亦曾出任香港建築師學會會長及香港城市設計學會會長。