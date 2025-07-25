洪水橋新區第二宗原址換地 億京橋頭圍補地價14.3億、每呎1228元
撰文：蔡偉南
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發展局公布，自今年4月達成首宗換地申請（涉及2,300個住宅單位），洪水橋/厦村新發展區再批出另一宗申請。為億京橋頭圍項目，用地位於第19B區，屬商住混合用地，面積約1.54公頃，將提供約93.6萬方呎的住用總樓面及約22.6萬方呎的非住用總樓面。估計項目落成後可提供約1,900個住宅單位。
該用地位於洪水橋橋旺街與橋盛街交界，距離屯馬綫天水圍站僅約300米，步程約3分鐘，十分便利。補地價金額為14.28億元，以可建總樓面約116.25萬方呎計，每呎樓面補地價約1,228元。
地政總署正處理區內其他4宗原址換地申請，涉及洪水橋市中心的商業用地。因應政府檢視市中心商業用地的用途，這4宗原址換地申請的完成期限已延遲至今年年底。
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